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Гендиректор «Зенита» о 1-й части сезона: «К судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт КХЛ, который остается невостребованным»

Александр Медведев оценил работу судей в первой части сезона.  – Устраивает ли работа судей? ВАР? – К сожалению, к судейству было много вопросов.

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