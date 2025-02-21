Годовой бюджет США исчез в неизвестном направлении. Команда Трампа начинает расследование аферы, называемой «TAS»

Прошёл ровно месяц с того момента, когда Дональд Трамп заступил на пост 47-го президента США. Его команда работает очень активно, многие наблюдатели небезосновательно называют эту работу самой настоящей революцией.
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