20 артефактов, которые демонстрируют историю с новой стороны

Вы думаете, что знаете историю? А теперь посмотрите на эти вещи. Некоторые из них выглядят так, будто их сделали вчера, хотя им больше тысячи лет.
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