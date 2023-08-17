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Роналду – Рамосу с 60 млн подписчиков в Instagram: «Нужен еще один ноль, чтобы догнать меня»

Роналду – Рамосу с 60 млн подписчиков в Instagram: «Нужен еще один ноль, чтобы догнать меня»

Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.

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