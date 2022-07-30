Steak Lovers

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Высыпаем фрукты в молоко, охлаждаем и летний десерт готов. Проще каши, вкуснее чизкейка

Высыпаем фрукты в молоко, охлаждаем и летний десерт готов. Проще каши, вкуснее чизкейка

На основе простых фруктов, яблок и киви, можно быстро сделать легкий десерт. Он будет намного вкуснее обычного мороженого, к тому же и готовится сладость всего за 10 минут: достаточно опустить фрукты в кипящее молоко, а затем подождать застывания.

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