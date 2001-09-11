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The Eurasia Daily news agency

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Israel was involved in the September 11, 2001 terrorist attack in the USA — Iranian professor

Israel was involved in the September 11, 2001 terrorist attack in the USA — Iranian professor

Israel was involved in the September 11, 2001 terrorist attack in the United States. This was stated by Iranian professor Mohammad Marandi in an interview on the podcast of American journalist Piers Morgan.

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