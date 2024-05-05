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Дмитрий Бивол проведет бой против ливийца Малика Зинада 1 июня (ESPN)

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил нового соперника. Им стал ливийский боксер Малик Зинад (22-0).

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