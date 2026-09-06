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Татар-информ

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Пьяный муж на час, доктор Айпомер и клятва Гиппопотама: 10 карикатур от «Чаяна»

Пьяный муж на час, доктор Айпомер и клятва Гиппопотама: 10 карикатур от «Чаяна»

Каждый месяц читатели «Татар-информа» знакомятся со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном «Чаяне».

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