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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муми Нгамале: «Если «Динамо» заберется в тройку, то проделанная работа за весь сезон была не за зря. У нас будет шанс на медали»

Муми Нгамале: «Если «Динамо» заберется в тройку, то проделанная работа за весь сезон была не за зря. У нас будет шанс на медали»

«Динамо» в воскресенье сыграет со «Спартаком» в домашнем матче 28‑го тура Мир РПЛ. Бело‑голубые с 50 очками идут на 5-м месте.

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