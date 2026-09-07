Трамп поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о переименовании штата Нью-Мексико. В своём сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что идея назвать штат Нью-Америка пользуется популярностью у многих.
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