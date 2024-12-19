В зоне разлива теплоносителя оказались два человека. По предварительной информации, оба получили ожоги ступней легкой степени.
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В зоне разлива теплоносителя оказались два человека. По предварительной информации, оба получили ожоги ступней легкой степени.