Никодимов день 13 ноября 2023 года: приметы, традиции, запреты Елена ГалицкаяСегодня, 13 ноября, православные христиане отмечают праздник памяти преподобных Спиридона и Никодима, просвирников Киево-Печерской лавры.
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