Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +11°, облачно• Севастополь: +10°, облачно• Ялта: +12°, облачно• Алушта: +14°, облачно• Евпатория: +10°, облачно• Саки: +10°, облачно• Бахчисарай: +10°, облачно• Джанкой: +13°, облачно• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +12°, облачно.
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