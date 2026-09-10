Евросоюз превращает Армению в отмычку к торговым секретам России

Брюссель обещает Еревану торговые послабления, но расплачиваться за них придется странам ЕАЭС. Речь не только об угрозе беспошлинного ввоза европейских товаров через Армению.
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