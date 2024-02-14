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Москва отказала Кишиневу в выдаче молдавского оппозиционера Шора

Москва отказала Кишиневу в выдаче молдавского оппозиционера Шора

Руководитель Центрального национального бюро Интерпола в Республике Молдова Виорел Центиу в среду, 14 февраля, заявил, что Москва отказалась экстрадировать оппозиционного молдавского политика Илана Шора, – сообщает телеканал TV8.

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