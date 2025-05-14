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20 необычных солнцезащитных очков из прошлого

20 необычных солнцезащитных очков из прошлого

Защитные очки от солнца стали типичным модным аксессуаром еще в прошлом веке. Хотя в древности цветные линзы использовались для защиты глаз от яркого солнечного света, а в 19 веке затененные линзы были довольно распространены, никто не считал их модным аксессуаром.

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