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Регионы России

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Матч в чемпионате Эстонии остановлен из-за подозрений в мошенничестве со ставками

Матч в чемпионате Эстонии остановлен из-за подозрений в мошенничестве со ставками

Встреча, проходившая 10 сентября, была приостановлена в момент, когда счет на табло составлял 4:2 в пользу «Таллина».

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