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Жителя Приморья обвиняют в заказном убийстве бизнесмена в 2003 году

Жителя Приморья обвиняют в заказном убийстве бизнесмена в 2003 году

В Приморском крае жителю Уссурийска предъявлено обвинение в заказном убийстве бизнесмена. Преступление он совершил еще 20 лет назад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.

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