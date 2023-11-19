Советник главы офиса Зеленского Подоляк усомнился в способности Украины выстоять

Короткая ссылка 19 ноября 2023, 07:56 Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому «24 каналу», что сомневается в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе.
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