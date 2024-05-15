Мариуполь против

Алексей Коржов Да гнать сраной метлой тайчиков и всех равшанов и джамшудов из страны и донбасса , выучит русский язык и пусть повоюет на передке и не один год...

МЕ Михаил Е Не волнуйтесь, всё устаканится. Кремль назначит нового губер-мэра. Переименует Мариуполис в Маристан. Всем кому положено выдадут нарукавные повязки с логотипом "урус шушка" (заметьте, выдадут! не фашисты ж какие, что б самим шить заставлять). Словом, всё будет как у всех 😟😆