ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ. Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут" В 2014 году Донбасс выступил за крепкие связи с Россией - тогда началась гражданская война, унёсшая многие жизни.
Мариуполь против
Комментарии
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Алексей Коржов
Да гнать сраной метлой тайчиков и всех равшанов и джамшудов из страны и донбасса , выучит русский язык и пусть повоюет на передке и не один год...
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11 час.
МЕ
Михаил Е
Не волнуйтесь, всё устаканится. Кремль назначит нового губер-мэра. Переименует Мариуполис в Маристан. Всем кому положено выдадут нарукавные повязки с логотипом "урус шушка" (заметьте, выдадут! не фашисты ж какие, что б самим шить заставлять). Словом, всё будет как у всех 😟😆
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4 час.
Сергей Федотов
Если власть не хочет, пора самим наводить порядок. Гнать эту кишлачно-мастурбечную шоблу домой, к ишакам.
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2 час.
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