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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Свежие комментарии

  • Анатолий Кузнецов
    очень странный министр, вот против кого я бы проголосовалВолодин в Госдуме...
  • Сергей Федотов
    Если власть не хочет, пора самим наводить порядок. Гнать эту кишлачно-мастурбечную шоблу домой, к ишакам.Мариуполь против
  • Михаил Е
    Не волнуйтесь, всё устаканится. Кремль назначит нового губер-мэра. Переименует Мариуполис в Маристан. Всем кому полож...Мариуполь против

Мариуполь против

Мариуполь против

ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ. Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут" В 2014 году Донбасс выступил за крепкие связи с Россией - тогда началась гражданская война, унёсшая многие жизни.

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Комментарии
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Алексей Коржов
Да гнать сраной метлой тайчиков и всех равшанов и джамшудов из страны и донбасса , выучит русский язык и пусть повоюет на передке и не один год...
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11 час.
МЕ
Михаил Е
Не волнуйтесь, всё устаканится. Кремль назначит нового губер-мэра. Переименует Мариуполис в Маристан. Всем кому положено выдадут нарукавные повязки с логотипом &quot;урус шушка&quot; (заметьте, выдадут! не фашисты ж какие, что б самим шить заставлять). Словом, всё будет как у всех 😟😆
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4 час.
Сергей Федотов
Если власть не хочет, пора самим наводить порядок. Гнать эту кишлачно-мастурбечную шоблу домой, к ишакам.
Ответить
2 час.

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