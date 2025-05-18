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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Оригинальная Syberia получит ремастер** Издатель Microids и разработчики V...

Оригинальная Syberia получит ремастерИздатель Microids и разработчики Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris анонсировали Syberia Remastered, обновлённую версию классической приключенческой игры Бенуа Сокаля для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam).

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