Петербурженка выплатила 250 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего Cadillac Escalade

У неё были более сотни штрафов и долг перед кредитной организацией Нарушительница ПДД выплатила 250 тысяч рублей за 111 штрафов, включая долг и исполнительский сбор, чтобы продолжить новогодний шопинг на своём внедорожнике Cadillac Escalade, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.