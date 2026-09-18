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Владимирские новости

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Владимир заклеили листовками «Время первых» накануне выборов

Владимир заклеили листовками «Время первых» накануне выборов

Листовки появились в Октябрьском и Ленинском районах, прямой агитации в пользу какой-либо партии на них не было.

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