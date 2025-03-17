Вильфанд: прогнозируемые на неделе осадки позитивно скажутся на будущем урожае

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Обильные дожди, которые выпадут на юге европейской территории России в начале этой недели, благоприятно скажутся на сельхозкультурах, так как длительное время в регионе отмечался дефицит осадков.
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