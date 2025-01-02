Жить в объединении: чего ждать от председательства Бразилии в БРИКС

От России председательство в БРИКС в 2025 году переходит к Бразилии. Южноамериканское государство будет принимать у себя встречи разного уровня, а саммит, вероятно, состоится в Рио-де-Жанейро, где всего несколько месяцев назад проходило заседание G20.
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