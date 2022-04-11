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Передал послание с того света: на прощаниях с Жириновским произошло ужасающее мистическое событие

Передал послание с того света: на прощаниях с Жириновским произошло ужасающее мистическое событие

Владимир Жириновский был прекрасным политиком. Он отлично знал свое дело, не боялся высказываться и доказывать собственное мнение, даже если оно отличалось от мнения большинства.

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