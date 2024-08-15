Антонов пояснил отсутствие реакции США на публикации о взрывах на «СП»

Отсутствие реакции и осуждения со стороны Соединенных Штатов относительно терактов на газовых магистралях «Северный поток» и «Северный поток-2» - достаточно показателен, считает посол РФ в этой стране Анатолий Антонов.
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