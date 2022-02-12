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Рангник о поведении Роналду после «Бернли»: «Возможно, он тоже был разочарован. Этот вопрос нужно задавать Криштиану»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о нападающем Криштиану Роналду. После матча АПЛ против «Бернли» (1:1) португалец, который вышел на замену на 68-й минуте, бурно выражал эмоции.

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