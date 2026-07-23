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Газета.ру

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Певица Mary Gu назвала усыпление кота самым тяжелым событием в жизни

Певица Mary Gu назвала усыпление кота самым тяжелым событием в жизни

Певица Mary Gu рассказала о дне, который считает самым страшным в своей жизни. Ее цитирует Popcake. По словам артистки, самым тяжелым событием для нее стало прощание с любимым домашним питомцем - усыпление кота.

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