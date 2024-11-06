Лицей № 40 ушел на карантин, а власти Петрозаводска не в курсе

Главный санитарный врач Карелии вынесла предписание петрозаводскому лицею перейти на дистанционное обучение Текст: Елена Малишевская С 5 ноября все ученики петрозаводского лицея № 40 перешли на дистанционное обучение.
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