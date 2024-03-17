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Путин допустил создание санитарной зоны у приграничья на Украине

Путин допустил создание санитарной зоны у приграничья на Украине

Путин: Россия будет вынуждена создать «санитарную зону» у приграничья на Украине России будет вынуждена создать «санитарную зону» у приграничья на Украине, заявил президент Владимир Путин в своем предвыборном штабе.

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