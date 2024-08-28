Дамские уловки: как женщины увеличивали грудь в XIX веке

В XIX веке у женщин были свои уловки, как увеличить грудь. В последние несколько десятилетий моду диктуют знаменитости с экранов телевизоров, а стандарты красоты устанавливают пышногрудые красотки с глянцевых обложек.
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