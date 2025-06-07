Бойцы группировки войск «Восток» рассказали об освобождении Федоровки в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали «Известиям» об освобождении села Федоровка, которое расположено у западной границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и после которого начинается Днепропетровская область.
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