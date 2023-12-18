Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной покупке

Также он вспомнил, как оплатил выступление Льва Лещенко. Вратарь петербургского клуба «Зенит» Михаил Кержаков в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ рассказал о своей самой необдуманной покупке в жизни.