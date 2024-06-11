Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова.
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