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Лакерник: Трусова — одна из явных претенденток на звание лучшей фигуристки

Лакерник: Трусова — одна из явных претенденток на звание лучшей фигуристки

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение о российской фигуристке Александре Трусовой (Игнатовой).

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