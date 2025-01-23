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В США госслужащих обязали доложить о коллегах, работавших с "гендерным равенством"

В США госслужащих обязали доложить о коллегах, работавших с "гендерным равенством"

В Соединённых Штатах должностные лица обязаны предоставить информацию о своих коллегах, задействованных в продвижении инклюзивности, а также расового и гендерного равенства.

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