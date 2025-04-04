Мировой экономике предсказали очень плачевные последствия

Пошлины на импорт, которые ввели власти США, могут привести к очень плачевным последствиям. Об этом предупредила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
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