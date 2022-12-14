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Туляки будут платить налог за проживание в Турции с 2023 года

Туляки будут платить налог за проживание в Турции с 2023 года

Налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года. Он составит 2%. Как пишет РИА Новости, налог будут взимать за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектов размещения.

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