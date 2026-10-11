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Татар-информ

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12 человек погибли и более 300 пострадали при атаке на аэропорт в Эр-Рияде

12 человек погибли и более 300 пострадали при атаке на аэропорт в Эр-Рияде

Как минимум 12 человек погибли и более 300 пострадали в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.

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