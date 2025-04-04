ВАШИНГТОН, 4 апреля, ФедералПресс. Судебное преследование лидера французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен стало, по мнению президента США, вопиющим примером политической репрессии под видом правосудия.
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