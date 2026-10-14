Avia.pro - СМИ В столичной индустрии развлечений и ночной жизни зафиксировано уникальное и беспрецедентное событие, которое уже успело вызвать бурные обсуждения в социальных сетях и среди представителей религиозных общин.
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В 90-х русских "мягко" говоря вытесняли из своих стран, а теперь приехали в Россию и постепенно становятся Хозяевами. Многие критикуют Горбачева, даже кто при власти, страну развалил, а сами ведут страну к пропасти. По пути говоря, что жизнь становится лучше, много построено, говорят о комфорте,а для КОГО?
Ох допрыгаемся мы со своей бешенной толерантностью. Они приехали к нам работать или праздновать? В своих кишлаках всегда пожалуйста, а у нас только арбайтен и арбайтен.
ну да,потом магазин,школу ,детский сад и пошло поехало.такого допускать нельзя.иначе на территорию будет невозможно зайти даже полиции.
Сжечь на фиг этот бордель, что бы не повадно было этому чурке , да и другим тоже
Он приехал в Россию, чтобы работать или организовывать досуг мигрантов? В чем польза для страны от этого "ценного иностранного специалиста"? Наверняка уже и гражданством обзавелся! Постепенно образуются этнические анклавы со своей субкультурой. Вместо спиртного и свинины будет гашиш, насвай а остальное так же, как и в обычных клубах
Походу европейские погромы устроенные радикальными (и не очень радикальными) понаехавшими мусульманами ничему наши власти не научили.
Что дает стране такое заведение? Он куда платит налоги? Как сочетается ночная жизнь с исламом? Для чего такое про тивопоставление? Они все больше захватывают страну. Становится реально страшно за будущее детей
что тогда москвичам обижаться когда их город называют москвабадом)))
Это с молчаливого согласия мэра Москвы, столицу окончательно решили сделать Москвабадом?! Сколько ОПГ- диаспоры заплатили за открытие этого клуба?! Юбка у девицы « тянет на путану». Депортировать всех, кому « скучно» на их родины- пусть там поднимают экономику своих стран, делом займутся.