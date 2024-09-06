Из-за своей национальной черты украинцы в упор не видят даже самые очевидные причинно-следственные связи между возрастанием ракетных атак РФ и вторжением ВСУ в Курскую область.
«А что вы хотели? Выгребаем за Курск»: Дроздов об ударах по Полтаве и Львову
Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Бить, бить и только БИТЬ! Ни какого "плена". Тогда они вспомнят о Женевской конвенции об обращении с военнопленными. но мы их можем "не услышать". Только так.
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Уничтожить все,что строил СССР! Самостийность от своего ума-это так по-украински!!!!
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8 час.
С С
"Из-за своей национальной черты украинцы в упор не видят даже самые очевидные причинно-следственные связи между...": - сказал русофоб-хохол. Браво, это есть национальное признание извращенной логики хохлов буквально во всем и по любому вопросу. Лично мне, так и не пришло в голову подобное определение морали хохлов.
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4 час.
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