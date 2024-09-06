«А что вы хотели? Выгребаем за Курск»: Дроздов об ударах по Полтаве и Львову

ВАРЯГ РУС Бить, бить и только БИТЬ! Ни какого "плена". Тогда они вспомнят о Женевской конвенции об обращении с военнопленными. но мы их можем "не услышать". Только так.

СЗ Светлана Зуева Уничтожить все,что строил СССР! Самостийность от своего ума-это так по-украински!!!!