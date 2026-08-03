Сычуаньская опера и татарский театр выступят на форуме «РОСТКИ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Главными событиями IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» станут выступления артистов Сычуаньской оперы и показ спектакля татарстанского театрального объединения «Алиф», поставленного в Китае.
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