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Татар-информ

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Сычуаньская опера и татарский театр выступят на форуме «РОСТКИ»

Сычуаньская опера и татарский театр выступят на форуме «РОСТКИ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Главными событиями IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» станут выступления артистов Сычуаньской оперы и показ спектакля татарстанского театрального объединения «Алиф», поставленного в Китае.

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