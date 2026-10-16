Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью Vprognoze.ru заявил, что у «Краснодара» могут возникнуть большие проблемы в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
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