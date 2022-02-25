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Чего еще НЕ боялась Россия?

Чего еще НЕ боялась Россия?

Да, события разворачиваются совсем далеко от того сценария, что мы обсуждали после признания ЛДНР. Действительно, думали, что наши войска зайдут к линии соприкосновения с ВСУ, отучат тех стрелять по городам республик… Но вышло несколько не так.

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