Чего еще НЕ боялась Россия?

Да, события разворачиваются совсем далеко от того сценария, что мы обсуждали после признания ЛДНР. Действительно, думали, что наши войска зайдут к линии соприкосновения с ВСУ, отучат тех стрелять по городам республик… Но вышло несколько не так.
Да, события разворачиваются совсем далеко от того сценария, что мы обсуждали после признания ЛДНР. Действительно, думали, что наши войска зайдут к линии соприкосновения с ВСУ, отучат тех стрелять по городам республик… Но вышло несколько не так.
Свежие комментарии