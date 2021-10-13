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В казанском Кремле рассказали, кто уполномочен составлять протоколы на нарушение "ковидных" ограничений

В казанском Кремле рассказали, кто уполномочен составлять протоколы на нарушение "ковидных" ограничений

В казанском Кремле напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть и за несоблюдение действующих «ковидных» ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 20.

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