В казанском Кремле рассказали, кто уполномочен составлять протоколы на нарушение "ковидных" ограничений

В казанском Кремле напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть и за несоблюдение действующих «ковидных» ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 20.
В казанском Кремле напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть и за несоблюдение действующих «ковидных» ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 20.
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