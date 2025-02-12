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Царьград

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Марочко: Армия России уничтожила пункт дислокации ВСУ на купянском направлении

Марочко: Армия России уничтожила пункт дислокации ВСУ на купянском направлении

Получив данные разведки о прибытии врага в посёлок Пристин купянского района, русские бойцы принялись за дело.

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