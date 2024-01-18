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Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь Украины и ее СМИ о России играет на руку Кремлю

Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь Украины и ее СМИ о России играет на руку Кремлю

Депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий сообщил, что вранье политических деятелей Украины и прессы, которая транслирует их идеи об участии Российской Федерации в организации блокады польско-украинской границы, играет на руку российским властям.

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