Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь Украины и ее СМИ о России играет на руку Кремлю

Депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий сообщил, что вранье политических деятелей Украины и прессы, которая транслирует их идеи об участии Российской Федерации в организации блокады польско-украинской границы, играет на руку российским властям.
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