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Пушков: Макрон имитирует автономию ЕС, созывая экстренный саммит из-за Трампа

Пушков: Макрон имитирует автономию ЕС, созывая экстренный саммит из-за Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, созывая экстренный саммит лидеров ЕС из-за политики Дональда Трампа, пытается создать видимость "стратегической автономии" Европы.

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